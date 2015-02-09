القوات العراقية تقتل والي تنظيم داعش لمنطقة “الجزيرة” وتسعة من معاونيه

أعلن مصدر أمني عراقي الإثنين، مقتل والي تنظيم “داعش” لمنطقة الجزيرة وتسعة من معاونيه بعملية نوعية نفذتها قوات مشتركة بمساندة العشائر في محافظة الانبار غرب العراق، بحسب وكالة الأناضول.

وقال العقيد فاروق الجغيفي، مدير شرطة قضاء حديثة في محافظة الانبار، في حديث للأناضول، إن “قوات الجيش والشرطة وبمساندة مقاتلي العشائر، بدأت فجر اليوم، عملية نوعية على منطقة الجزيرة الواقعة بين (الأنبار وصلاح الدين ونينوى) شمال شرق الأنبار”.

وأوضح أن “مواجهات عنيفة دارت بين تلك القوات وعناصر التنظيم الارهابي، أسفرت عن مقتل والى داعش لمنطقة الجزيرة ويدعى جبير حواس محمد العلكاوي وهو عراقي الجنسية إضافة الى مقتل تسعة من معاونيه”.

وأضاف الجغيفي، أن “هذه العملية حققت نجاحات كبيرة وخاصة بعد مقتل والي داعش لمنطقة الجزيرة كونه مطلوب للقوات الأمنية منذ مطلع عام 2014 لارتكابه مجازر بحق عناصر القوات الأمنية والمدنيين إضافة إلى سرقته وتفجيره منازل المنتسبين إلى الأمن في مناطق مختلفة من الأنبار”.

وتابع أن “العملية العسكرية على المنطقة مستمرة حتى الآن وهناك بعض المواجهات المتقطعة مع التنظيم على حدود التماس بين الأنبار وصلاح الدين ونينوى التي يتواجد فيها عناصر التنظيم”.

ولم يتسن التأكد مما ذكره الجغيفي من مصدر مستقل كما لا يتسنى عادة الحصول على تعليق من “داعش” نظرا لما يفرضه التنظيم من قيود على التعامل مع وسائل الإعلام.

ويسيطر تنظيم داعش على أجزاء من محيط مدينة الرمادي وعلى بعض المناطق الشرقية من محافظة الأنبار (قضاء الفلوجة والكرمة) منذ بداية العام الماضي، وازدادت سيطرة التنظيم على الأقضية الغربية من المحافظة (عانة، وراوة، والقائم، والرطبة، وهيت) بعد إعلان “دولة الخلافة” في مدينة الموصل (شمال)، فيما تخوض قوات من الجيش العراقي ومقاتلين من العشائر الموالية للحكومة معارك ضارية ضد تنظيم “داعش” في أغلب مناطق محافظة الأنبارذات الأغلبية السنية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق.