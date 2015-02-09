حماس تثمن مواقف قطر والجزائر بميونخ

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية، في مؤتمر ميونيخ للأمن، واصفة إياها بـ”الشجاعة”.

وقالت عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل التحية لوزير الخارجية القطري خالد العطية لمواقفه وتصريحاته القوية والشجاعة وتصديه لأكاذيب الصهاينة،ودفاعه عن حماس والمقاومة بمؤتمرميونخ للأمن”.

وأضاف الرشق: “بغياب العدالة لدى المجتمع الدولي وحضور ازداوجية المعايير في مؤسسات الأمم المتحدة والانحياز الأمريكي الفاضح عند التعامل مع جرائم الاحتلال الصهيوني، فلا تأثير ولا قيمة لأيّ تقرير سيصدر، أو مبعوث يُقال أو يستقيل، أو آخر يُعيَّن”.

وتابع: “سيظل التقرير بجرائم الاحتلال حبرًا على الورق في غياب العدالة وحضور ازدواجية المعايير”.

وثمّن الرشق عدم مشاركة الجزائر في مؤتمر ميونخ للأمن بسبب حضور ممثلين للاحتلال الإسرائيلي، شاكرًا ذلك للوزير الأوّل الجزائري عبد المالك سلال.

وقال: “الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.