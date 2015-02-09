والدة الكساسبة تطالب رفاقه الطيارين بحرق عناصر “داعش”

طالبت والدة الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي قتلته جماعة “داعش” حرقا الأسبوع الماضي، رفاقه في سلاح الجو الأردني بحرق عناصر “داعش” الذين أقدموا على “جريمة حرق معاذ البشعة”.

وقالت والدة الطيار في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الأردني: “أتمنى من رفاق ابني معاذ أن يحرقوا قتلته لأنهم ليسوا بمسلمين، وهم كفرة، وكلي ثقة أنهم سيأخذون بثأري”.

وخلال جلسة لمجلس النواب الأردني “الغرفة الأولى للبرلمان” الأردني، قال رئيس المجلس عاطف الطراونة، إن “رد القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الأردني سيكون حارقاً ومزلزلاً” على عناصر “داعش الإرهابي”.

وسبق للشقيق الأكبر للطيار الأردني جواد الكساسبة أن طالب في تصريح له الجيش الأردني وقوات التحالف الدولية بدك “أوكار التنظيم المتطرف”، مضيفا أن الملك الأردني عبد الله الثاني وعدهم بالقصاص من قتلة أخيه.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني توعد جماعة “داعش” بـ”حرب بلا هوادة فيها” بعد يوم من إعلان “داعش” إعدام الطيار الأردني، معاذ الكساسبة، حرقا يوم الثلاثاء الماضي.

وأظهر تسجيل مصور منسوب لجماعة “داعش” الثلاثاء الماضي، قتل الطيار الأردني، معاذ الكساسبة (27 عاما)، حرقا، على يد عناصر “داعش”.