نقل 130 سجينا من قسم ثان شبرا الخيمة لسجني القناطر وقها بعد محاولة اقتحامه

قرر اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية نقل نزلاء سجن قسم ثان شبرا الخيمة وعددهم 130 مسجونا الى سجني مركز شرطة القناطر الخيريه وقسم شرطة قها لحين إصلاح أبواب سجن القسم بعد محاولة اقتحامه الفاشله صباح اليوم لتهريب مسجون .

> وكشفت مديرية ألامن تفاصيل الهجوم على قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لتهريب مساجين واحتجاز ضابط داخل سجن القسم بمعرفة شقيقين مسجونين لاخلاء سبيل شقيقهما المقبوض عليه بتهمة حيازة مخدرات .

> قال بيان صادر عن المديرية بهذا الشأن أن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه تمكنوا من ضبط كل من محمود .ح وشهرته ” محمود رنجو” 28 سنه عاطل ،المسجل شقى خطر تحت رقم 2564 فئه ب ” مخدرات” ، والسابق إتهامه فى 6 قضايا ، وبحوزته 11 قطعه حشيش ،وعبده .ع 22 سنه عاطل السابق إتهامه فى القضيه رقم 116جنايات قسم ثان شبرا الخبمه لسنة 2013 ” مخدرات ” ، وبحوزته 8 قطع حشيش ،ومحمود .م 24 سنه عاطل وبحوزته سلاح أبيض مطواه وهاتف محمول وذلك أثناء إستقلالهم دراجه نارية بدون لوحات معدنيه 0

> بمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبالغ الماليه من حصيلة تجارتهم والدراجه الناريه لتسهيل تنقلاتهم .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 372/13298 جنايات قسم ثان شبرا الخيمه لسنه 2013م .

> فى وقت لاحق فجر اليوم وعقب علم أشقاء المتهم الاول كلا منمصطفى .ح وشهرته ” مصطفى رنجو ” 31 سنه عاطل المسجل شقى خطر تحت رقم 2526 فئه ب ” مخدرات ” ، والسابق إتهامه فى عدد 3 قضايا ( مخدرات ) أخرهم القضيه رقم 14459 جنايات قسم ثان شبرا الخيمه لنسة 2007،و عمرو .ح وشهرته “عمرو رنجو ” 31 سنه عاطل المسجل شقى خطر تحت رقم 1899 فئه ج ” سرقات عامه ” ،والسابق إتهامه فى عدد 18 قضيه ( سرقه – سلاح سرقه بالاكراه – مقاومة سلطات – قتل ) أخرها القضيه رقم 1401 جنايات قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2008م ” قتل ” ، المحبوسان إحتياطياً بسجن القسم على ذمة القضيه رقم 2159 جنح ثان شبرا الخيمه لسنة 2013م ” ، قاما بالاستغاثه من داخل السجن بدعوى مرض أحد زملائهما من نزلاء السجن .

> أثناء ذلك حضر لديوان القسم كل من حسام حسن 24 سنه عاطل السابق إتهامه فى 10 قضايا ( نشل – خطف شيء ) أخرهم القضيه رقم 34491 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2008م ” نشل ” ،واسلام عبدالفتاح 20 سنه عاطل السابق إتهامه فى القضيه رقم 286 جنح قسم الساحل لسنة 2009 ” سلاح ” ،ومحمد عبدالله 24 سنه عاطل السابق إتهامه فى عدد 11 قضيه ( نشل – خطف شيء – سلاح ) أخرهم القضيه رقم 83 جنايات أ د ط شبرا – القاهره لسنة 2011 ” سلاح بدون ترخيص ” ،بدعوى السؤال عن المسجون حازم جمال باشا المسجون على ذمة القضيه رقم 11754 جنايات قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2013 ” مخدرات ” والاطمئنان عليه وقاموا بإحداث حاله من الهرج داجل نوبتجيه القسم ،وتم السيطره عليهما وضبطهما .

> واثناء توجه الملازم علاء رجب فرجانى 36 سنه ضابط منوب القسم الى السجن لاستطلاعه الامر بشأن المسجون المدعى بمرضه قام المسجونان سالفى الذكربجذبه من ملابسه الاميريه الى داخل غرفة السجن ، وطالبوا بإخلاء سبيل شقيقهما المضبوط ، كما قام نزلاء السجن بالطرق على أبواب غرف السجن وإتلافها وإحداث حاله من الشغب فى محاوله للهرب .

> فى تلك الأثناء تجمهر نحو 50 شخصا من أقارب المسجونين بقطعة ارض فضاء مقابله للقسم وقام البعض منهم بإطلاق اعيره ناريه صوب مبنى القسم لم تسفر عن حدوث إصابات بين القوات 0

> إنتقلت على الفور قيادات المديريه مدعومه بقوات نظاميه من إدارة قوات الامن وتم تعزيز الخدمات الامنيه بديوان القسم حيث تم السيطره على الموقف وتفريق الاهالى المتجمعين أمام ديوان القسم كما تم السيطره على نزلاء السجن وإخراج ضابط منوب القسم من داخل السجن .

> فى وقت لاحق حضر لديوان القسم وائل عبدالباقى محمد 31 سنه عامل بجراج خاص كائن امام ديوان القسم وقرر أنه أثناء قيام مجموعه من الاهالى بمحاولة إقتحام القسم قامت مجموعه منهم باطلاق اعيره ناريه أدت الى إحتراق الكشك الخاص به وإمتدت النيران الى عدد 3 سيارات بالجراج

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه ، وتحديد مطلقى الاعيره الناريه وضبطهم

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 372/13301 جنايات قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2013م ،وجارى العرض على النيابه العامه 0