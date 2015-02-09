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إبطال مفعول قنبلة «بدائية الصنع» بجوار مبنى «تنمية الصادرات» بالإسكندرية

  • مصر
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تمكن خبراء المفرقعات بالإسكندرية، الإثنين، من إبطال مفعول قنبلة «بدائية الصنع»، عثر عليها بجوار مبنى هيئة تنمية الصادرات بمحطة الرمل، دون وقوع أي إصابات.

كانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا بوجود جسم غريب بجوار هيئة الصادرات بمحطة الرمل، وتوجهت قوات الأمن لمكان البلاغ.

وتبين من الفحص أنها قنبلة «بدائية الصنع»، فتم إخلاء مبنى الهيئة احترازيًا، وقام خبراء المفرقعات بإبطال مفعولها، وتمشيط المنطقة، بحثًا عن قنابل أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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