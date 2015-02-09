«التعليم»: السيسي يفتتح معرض ختام الأنشطة في إبريل

تنظم وزارة التربية والتعليم، معرض ختام الأنشطة، إبريل المقبل، في المدينة التعليمية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الدكتورة نسرين حلمي، مساعد الوزير للأنشطة، إنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى دعوة كبرى القنوات المصرية والفضائية، واستعراض أعمال الطلاب ضمن مبادرة المليون فكرة، وترد إلى الوزارة من مختلف المحافظات.

وأضافت مساعد الوزير، في بيان، الإثنين، أن مبادرة المليون فكرة تستهدف معالجة التحديات الموجودة بمدارس تعاني نقص الإمكانيات الخاصة بالأنشطة، كحجرات الموسيقى وأدواتها، والملاعب، بتقديم أفكار لمعالجة المشكلات والتحديات، وتقدم في الوقت ذاته أفكارا إبداعية للأنشطة ذاتها.

وأوضحت «حلمي» أنه لا يوجد عائق يقف في وجه ممارسة الأنشطة بالمدارس، حتى مع ضعف الإمكانيات، مشيرةً إلى أن الطلاب نفذوا أفكارا جديدة للأنشطة الفنية، بأقل الإمكانيات وأرخصها، وصمموا أشكالا ومجسمات وعبوات لأي منتج بالسوق، بالإضافة إلى تصميم الإعلانات.

وأشارت إلى أنه من خلال عرض جميع أعمال الطلاب الفنية في المعرض، ستسوق الأعمال بهدف الحصول على عائد مادي، لتطوير مدارس تعاني نقصا في الإمكانيات.