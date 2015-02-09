«الجبهة المصرية»: قوائمنا تعتمد على التنوع الوطني

قال الربان عمر المختار صميدة، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن القوائم الانتخابية للائتلاف ستعتمد بشكل رئيسي على التنوع الوطني من الشباب والمرأة والكوادر من أصحاب الخبرات.

وقال «صميدة» في تصريح له، الاثنين، إن الجبهة مستمرة في اجتماعاتها للانتهاء من القوائم الانتخابية وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا النظر إلى أن المرشحين يجرون الكشف الطبى وفق ترتيبهم في أماكنهم، ومستعدون للإعلان عنهم بعد الانتهاء بشكل كامل من القوائم.

ومن جانبه، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعًا هامًا خلال 48 ساعة للبت في موقف الحزب النهائي بخصوص الانضمام لقائمة «الوفد والمؤتمر» التي تنسق مع الجبهة المصرية بالصعيد.

يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان تحالف التيار الديمقراطي، الاثنين، عقد اجتماع لحسم موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بمقر حزب الكرامة.