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«النور» يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على قاتل «وايت نايتس»

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استنكر المهندس جلال مره، أمين عام حزب النور، الأحداث التي شهدها استاد الدفاع الجوي، الأحد، والتي تسببت في مقتل وإصابة 40 شخصًا، مطالبًا بسرعة التحرك لضبط المتسبب فيها وتقديمه للعدالة وتوقيع أقصى العقوبات عليه حتى يكون عبرة لغيره.

وشدد مرة، في بيان صادر عن حزب النور، الإثنين، على ضرورة مراعاة حالة الدولة والظروف التي تمر بها، مؤكدًا أنه لابد أن يتكاتف الجميع وأن يتحملوا المسئولية مهما كانت الضغوط حتى لا نعطي الفرصة للمتربصين بالدولة المصرية في الداخل والخارج.

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