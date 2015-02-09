السيسي يقدم تعازيه لأهالي ضحايا الاستاد.. ويأمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات

أصدرت، رئاسة الجمهورية، بيانًا تنعي فيه ضحايا أحداث أمس التى شهدتها المنطقة المحيطة باستاد الدفاع الجوي، والتى أودت بحياة 23 شخصًا.

وجاء نص البيان: تنعى رئاسة الجمهورية بكل الحزن ضحايا الأحداث المؤسفة التى شهدتها المنطقة المحيطة باستاد الدفاع الجوى مساء أمس والتى أودت بحياة عدد من أبناء مصر الأبرار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعرب عن أسفه الشديد لوقوع هذه الأحداث، ووجه تعازيه لأهالى الضحايا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الرئيس السيسي يتابع تطورات الموقف مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من الوزراء، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية انتهاء جهات التحقيق من كشف ملابسات الأحداث وتحديد المتسبب فيها، كما وجه الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث وتوفير الحماية الكاملة للمواطنين.​

أ ش أ