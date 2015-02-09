إزالة 219 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

قال عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن قنا وقفط ونقادة ودشنا والوقف نجحت خلال شهر يناير الماضي في إزالة 219 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة .

ففي مدينة قنا تمت إزالة 113 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة و 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية وشهدت مدينة قفط إزالة 43 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وحالتي تعدى على أراضى أملاك الدولة كما تمت إزالة 30 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمدينة نقادة و24 بمدينة دشنا وحالتي تعدى على أراضى أملاك الدولة بمدينة الوقف .

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على إعادة الأراضي المنهوبة لملكية الدولة والحد من انحسار الرقعة الزراعية وتطبيق سيادة القانون مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية لتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة.