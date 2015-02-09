استعدادات بموانئ البحر الأحمر لمواجهة الاضطرابات الجوية

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية رفع درجة الاستعداد بموانى الهيئة لمواجهة الاضطرابات الجوية خلال الفترة المقبلة التى من المحتمل أن تواجهها البلاد من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تصل لحد العاصفة على معظم أنحاء الجمهورية، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وتم اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية و انتظام تداول البضائع و الركاب.

على جانب آخر يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة الحاج سيد وعلى متنها 7 ألاف طن حديد متجهة إلى جدة.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة نافيوس ابولون وعلى متنها 31434 طن حديد قادمة من العقبة كما يغادر الميناء اليوم السفينة جى سى كوميت و على متنها 30 ألف طن أكسيد حديد متجهة إلى جدة.

وفي ميناء السخنة اليوم تغادر السفينة ايفير لوسيد وعلى متنها 485 حاوية بوزن 10625 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لمغادرة العبارة آيلة فى أولى رحلتها بعد إنهاء عملية الصيانة الدورية و إجراءات التفتيش البحرى و على متنها 470 راكب و 1 باص جيت و 10 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 35 راكب و 36 شاحنة كما يغادر الميناء اليوم العبارة ايلة و على متنها 735 راكب منهم 585 معتمر و 13 باص عمرة و 2 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 52 شاحنة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة السياحية بيرلين و على متنها 339 سائح قادمة من الغردقة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 63 راكب و 63 شاحنة كما يغادر الميناء اليوم السفينة نما اكسبريس و على متنها 11 راكب و 61 شاحنة، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 517 راكب و9 سيارة.