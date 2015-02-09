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تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح بـ «أحداث الشورى» لجلسة 12 فبراير

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تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح بـ «أحداث الشورى» لجلسة 12 فبراير تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح بـ «أحداث الشورى» لجلسة 12 فبراير


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علاء عبدالفتاح

أجلت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى” إلى جلسة 12 فبراير الجاري، ادارياً، لدواعٍ أمنية،وعدم حضور المتهمين.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

 

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