«دبي للإعلام» الشريك الإعلامي الاستراتيجي للقمة الحكومية

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن شراكتها الإعلامية الاستراتيجية للقمة الحكومية في دورتها الثالثة، والتي يفتتح فعالياتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم وتستمر حتى يوم 11 الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

كما يدشن سموه متحف المستقبل الذي سيضم تصوراً للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومعرضاً يحوي تقنيات جديدة تستخدم لأول مرة لتقديم الخدمات المستقبلية الحكومية، إضافة إلى العديد من التطبيقات والابتكارات التي ستشكل جيلاً جديداً من خدمات الحكومات.

مواكبة

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير العام للقنوات في مؤسسة دبي للإعلام، إن الرعاية الإعلامية الاستراتيجية لفعاليات القمة الحكومية 2015 في دورتها الثالثة، تأتي تجسيداً لرؤية مؤسسة دبي للإعلام، التي تتمثل في أعلى مستويات الريادة المرتكزة على الابتكار والجودة المواكبة للغايات الاستراتيجية لحكومة دبي.

وتأكيداً على أهمية هذا التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، وبما يجسد الشراكة الحقيقية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة والمساهمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية التي تسهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصعد.

موضحاً أن مؤسسة دبي للإعلام بكافة قنواتها التلفزيونية والإذاعية وفي إطار الخطط والبرامج والاستراتيجيات والأهداف التي تسعى إليها خدمة للمجتمع بكافة فئاته وشرائحه، ستواكب من خلال فرق عملها المتعددة، كافة جلسات وفعاليات القمة الحكومية.

تغطية مستمرة

وأكد علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، أن قنوات المؤسسة بدأت بمواكبة فعاليات القمة الحكومية قبل أسبوع من انطلاقها.

وذلك من خلال مجموعة التقارير والبرامج الخاصة عن الدورات السابقة وأهم المواضيع والأفكار التي سيتم طرحها في القمة الجديدة، إلى جانب المواكبة الشاملة عبر فريق عمل متكامل يغطي كافة جلسات وفعاليات القمة في دورتها الثالثة بعد أن تم تخصيص عدد من البرامج التي يتم إنتاجها في مركز الأخبار، حيث سيتم طيلة أيام القمة ابتداء من الساعة: 11:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، ولغاية الساعة: 13:30 بتوقيت الإمارات عبر شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي على الهواء مباشرة.

وذلك من خلال شبكة المراسلين والمذيعين من موقع الحدث، إلى جانب تسجيل كافة الجلسات للبث في وقت لاحق، كما سيقوم برنامج «#مال/ هاش مال بتغطية الجانب الاقتصادي في هذه القمة، كذلك الحال بالنسبة لبرنامج »تداول« الذي يبث الساعة: 15:30 بتوقيت الإمارات.

أما برنامج »مدارات" فسيقدم الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات متابعة لأهم المحاور التي ناقشتها القمة، وما تم طرحه من قبل صناع القرار والمختصين والمعنيين بتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وفيما يخص نشرات الأخبار أكد علي عبيد الهاملي أنها ستخصص حيزاً مهماً لتغطية هذا الحدث، من خلال شبكة المراسلين والمذيعين الموجودين في موقع الحدث على مدار اليوم.

وتحدث خليفة حمد أبو شهاب مدير قناة سما دبي عن تولي القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مهمة التغطية المباشرة على مدار الساعة بعد أن تم بناء استديو خاص لمواكبة الحدث الحكومي المهم وإجراء مجموعة من اللقاءات والحوارات الحصرية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين.

فيما سيتم تسجيل كافة الجلسات الرئيسية والكلمات الرسمية ليتم بثها في وقت لاحق.

من جهة أخرى ستواكب مؤسسة دبي للإعلام فعاليات القمة الحكومية من خلال حساباتها ومواقعها الإلكترونية المتعددة، عبر الوسم التالي (#القمة_ الحكومية) كما سيتم تقديم ملخص عن هذه الجلسات عبر حسابات المؤسسة على المواقع الاجتماعية.

مغردون على «تويتر»: الإمارات جديرة باستضافة الأحداث الكبرى

على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كانت القمة الحكومية الثالثة، التي تنطلق اليوم في دبي، حاضرة بقوة عبر تغريدات عبّرت عن متابعة حثيثة من الجمهور لاستعدادات دبي لهذا الحدث المهم. كما وجد بين المغردين ثلّة من المتطوعين في كواليس القمة، فضلاً عن مؤسسات حكومية وأهلية. وكلهم أجمعوا على جدارة الإمارات بعامة، ودبي بخاصة، على استضافة مثل هذه الأحداث الكبرى.

وقال عبدالله المؤمني في تغريدته: «يحتفل اشقاؤنا في الإمارات بخطوة مهمة، هي القمة الحكومية».

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «المكتب الإعلامي لحكومة دبي يواكب أعمال القمة الحكومية بتغطية مباشرة ابتداءً من الغد عبر وسائل التواصل الاجتماعي». وعبر سلطان الوشاحي عن استعداده لحضور القمة قائلاً: «القمة الحكومية.. بإذن الله متواجدون غدا». وقال عبدالله عقيدة علي في «تويت» آخر «القمة الحكومية أكثر من 4000 مشارك».

وقالت مؤسسة دبي للإعلام: «القمة الحكومية.. الذكاء الصناعي والخدمات الحكومية». أما أم فلاح «ناشطة وطنية»، فقالت: «المواطنة الإيجابية عنوان كلمة يلقيها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في اليوم الأول من القمة الحكومية».

وغرد د. علي النعيمي: «غداً تتم إعادة بناء منظومة العمل الحكومي وفق رؤية تعتمد على الابتكار لصناعة المستقبل». وقال في تغريدته الثانية: «تتولى جامعة الإمارات تنسيق ملتقى رؤساء الجامعات في القمة الحكومية لمناقشة الابتكار في التعليم العالي».

وقالت المهندسة عزة سليمان: «هل ستغير تصاميم مدن المستقبل حياة الناس وتحقّق المزيد من الاستدامة؟ سنتعرف على المزيد مع القمة الحكومية».

وغرد مكتب دبي للإعلام قائلاً : «في القمة الحكومية الثالثة.. لا حدود للابتكار». وفي تغريدة أخرى قال عشق الكتابة: «القرقاوي: بعد الإعلان عن مشاركة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القمة الحكومية، قفز عدد المشاركين ولأول مرة إلى 4000 مشارك».

وقال سلطان الوشاحي: «كم أنا فخور وسعيد بأن أكون أحد المتطوعين في تنظيم القمة الحكومية في دولتي الحبيبة». وعبر حساب القمة الحكومية في تويتر: «المواطنة الإيجابية عنوان لكلمة يلقيها سيف بن زايد في اليوم الأول من القمة الحكومية». وغرّد خالد الرزوقي قائلاً: «كم أنا فخور بموظفي الخدمات الذكية، نلنا ولله الحمد جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وعيننا الآن على جائزة القمة الحكومية».