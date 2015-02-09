الأورمان تستقبل المحافظ الجديد بتوزيع 50 رأس ماشية على أهالي الأقصر

أكد أحمد إبراهيم، مسؤول الأورمان بجنوب الصعيد أنه سوف يتم غداً الثلاثاء توزيع 50 رأس ماشية على أهالى محافظة الأقصر، وتم توجيه الدعوة للدكتور محمد سيد بدر، محافظ الأقصر الجديد لحضور حفل التوزيع كما سيتم عرض انجازات الجمعية على أرض المحافظة وجهود الجمعية فى توفير حياة اجتماعية كريمة من خلال تنفيذ الأنشطة التى تنفذها الأورمان على أرض المحافظة من خلال توزيع رؤس الماشية والأكشاك والقرض الحسن وأيضا الاهتمام بصحة غير القادرين من خلال إجراء عمليات القلب والقوافل الطبية فى مجال طب وجراحات العيون وسداد الديون للغارمين وانقاذهم من السجون.

يذكر أن الجمعية تقوم منح المستفيد رأس ماشية ويتم التأمين عليها بيطريًا ويتم متابعة الرأس من خلال المرور الشهرى لمندوبى جمعية الأورمان وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان مدى استفادة الأرامل والمطلقات من المشروع.

يذكر أنه سيتم انشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر بتكلفة تصل لأكثر من 150 مليون جنية وذلك لتقديم الرعاية الطبية وتخفيف الألم عن مرضى الأورام بالأقصر والمحافظات المجاورة.

وناشد إبراهيم المحافظ الجديد متابع تنفيذ هذا الصرح الطبى لكى يتم افتتاح المرحلة الاولى خلال عيد المحافظة القومى لهذا العام يذكر ان اللواء طارق سعد الدين محافظ الاقصر السابق قام انهاء اجراءات تراخيص المستشفى فى اقل من 8 شهور.