الأمن الكويتي يحقق مع 10 أشخاص بتهمة جمع تبرعات لـ «داعش»

ذكرت تقارير إخبارية أن أمن الدولة الكويتي يحقق مع شبكة مكونة من عشرة مواطنين وغير كويتيين بتهمة جمع تبرعات من الكويت وإيصالها إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) ودخول الأراضي التركية بطريقة غير مشروعة.

ونقلت صحيفة (الرأي) الكويتية في عددها الصادر الاثنين عن مصادر أمنية القول إن “أجهزة الأمن رصدت تحركات مشبوهة لعشرة أشخاص في الكويت الأمر الذي جعل السلطات تضعهم تحت المجهر، ولدى عودتهم من السفر وبعد تيقن الأجهزة الأمنية من مصادرها الخاصة أنهم كانوا في زيارة إلى تركيا وقيامهم خلالها بتقديم أموال إلى عناصر تابعين لتنظيم داعش ، تم التحقيق معهم لدى وصولهم أرض المطار، وتبين أن جوازات سفرهم لا تحمل أختام الدخول إلى الأراضي التركية أو الخروج منها”.

وأشارت المصادر إلى أنه “بعد التحري والتحقيق، تبين أن المتهمين يجمعون التبرعات في الكويت، ويوصلونها إلى داعش عبر تركيا التي دخلوها بطرق غير مشروعة”.