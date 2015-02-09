أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول 61 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

Google+ Print
وصول 61 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 61 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

موانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت، اليوم الإثنين، 61 ألف طن بوتجاز وبضائع ، موضحًا أن ميناء الزيتيات أستقبال السفينة جاز و على متنها 6 ألاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية اليوم أستقبل السفينة ديمى و على متنها 30633 طن حديد بيلت قادمة من اليجا كما تغادر الميناء السفينة ليفكونيكو و على متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى شرق اسيا.

يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة و على متنها 304 راكب و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 55 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 33 راكب و 30 شاحنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً