وصول 61 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت، اليوم الإثنين، 61 ألف طن بوتجاز وبضائع ، موضحًا أن ميناء الزيتيات أستقبال السفينة مصر جاز و على متنها 6 ألاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية اليوم أستقبل السفينة ديمى و على متنها 30633 طن حديد بيلت قادمة من اليجا كما تغادر الميناء السفينة ليفكونيكو و على متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى شرق اسيا.

يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة و على متنها 304 راكب و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 55 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 33 راكب و 30 شاحنة.