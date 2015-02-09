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«بوتين»: مستعدون للتعامل مع مصر بـ«الروبل والجنيه»

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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده، لـ«التعامل مع بالعملتين المحليتين (الروبل الروسي، والجنيه المصري) بعيدا عن الدولار في التجارة الثنائية بين البلدين».

وقال «بوتين»، الاثنين، قبيل زيارته مصر، المقررة، اليوم، إن «إدخال التعامل بالعملتين المحليتين (الروبل)، الروسي والجنيه المصري، يسهم في صنع ظروف أكثر ملائمة للملايين من المواطنين الروس، الذين يستريحون سنويا في مصر، كما سيفتح أفاقا جديدة أمام التعامل الاستثماري والتجاري بين البلدين ويخفف الاعتماد على التغيرات في الأسواق العالمية».

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