محافظ الجيزة يتفقد عددًا من المدارس في ثاني أيام عمله

قام الدكتور خالد زكريا العادلي إمام، محافظ الجيزة الجديد، صباح الإثنين، بجولة تفقدية مترجلا على قدميه على معظم مدارس المحافظة، في ثاني أيام عمله بالمحافظة، برفقة الدكتورة منال ميخائيل، نائب المحافظ، واللواء علاء الهراس، نائب المحافظ لشؤون الأحياء، وعدد من رؤساء الأحياء.

وبدأ «إمام» جولته بمدرسة هشام شتا الإعدادية بنات، المجاورة لديوان المحافظة، ووجه عدد من الانتقادات لإدارة المدرسة من حيث النظافة وعدم الاهتمام بمباني المدرسة، وشارك الطالبات تحية العلم.

في حين اشتكت إدارة المدرسة من قلة عدد عمال النظافة وعدم استغلال عدد من مباني المدرسة الاستغلال الأمثل لها، كما وجه «إمام» عدد من الملحوظات لنوابه من وجود قصور في الأرصفة المجاورة للمحافظة، والتي تسبب إعاقة لحركة المارة والسيارات.

كما وجه «إمام» انتقادات لنوابه بسبب ترك القمامة في الشارع دون وجود سلات لجمعها.