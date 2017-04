بالصور: نجوم العالم يتألقون في حفل BAFTA السنوي.. وهذه لائحة الفائزين

إنطلقت مساء الأحد فعاليات الدورة الـ 68 لحفل توزيع جوائز أكاديمية السينما البريطانية BAFTA.

الحفل الذي أقيم داخل Royal Opera House في Covent Garden بلندن، وقدمه الممثل Stephen Fry، حضره نخبة من أهم وألمع نجوم العالم، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث السنوي الضخم.

الممثلة Reese Witherspoon تألقت على السجادة الحمراء بفستان بنفسجي من تصميم Stella McCartney، وقالت: إنه شرف عظيم لي أن اشارك في هذه المناسبة مع هذه الكوكبة من أهم النجوم.

وخلال الحفل وزعت جوائز تكريمية عن مختلف الفئات، وجاءت على الشكل التالي:

SUPPORTING ACTRESS

Emma Stone, Birdman

Imelda Staunton, Pride

Keira Knightley, The Imitation Game

Patricia Arquette, Boyhood

Rene Russo, Nightcrawler



SUPPORTING ACTOR

Ed Norton – Birdman

Ethan Hawke – Boyhood

J.K. Simmons – Whiplash

Mark Ruffalo – Foxcatcher

Steve Carell – Foxcatcher



OUTSTANDING BRITISH FILM

The Imitation Game

Paddington

Pride

The Theory of Everything

Under the Skin



ANIMATED FILM

The Lego Movie

Big Hero 6

The Boxtrolls



ORIGINAL MUSIC

The Grand Budapest Hotel

Birdman

Interstellar

The Theory of Everything

Under the Skin

DOCUMENTARY

Citizenfour

20 Feet From Stardom

20,000 Days on Earth

Finding Vivian Maier

Virunga



MAKE UP & HAIR

The Grand Budapest Hotel

Guardians of the Galaxy

Into the Woods

Mr. Turner

The Theory of Everything



PRODUCTION DESIGN

The Grand Budapest Hotel

Big Eyes

The Imitation Game

Interstellar

Mr. Turner



BRITISH SHORT ANIMATION

The Bigger Picture

Monkey Love Experiments

My Dad



EDITING

Whiplash

Birdman

The Grand Budapest Hotel

The Imitation Game

Nightcrawler

The Theory of Everything



SOUND

Whiplash

American Sniper

Birdman

The Grand Budapest Hotel

The Imitation Game