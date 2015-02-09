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نفاذ تذاكر حفل كاظم الساهر لسهرة عيد الحب في المغرب

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نفاذ تذاكر حفل كاظم الساهر لسهرة عيد الحب في المغرب نفاذ تذاكر حفل كاظم الساهر لسهرة عيد الحب في المغرب

الإثنين 09-02-2015 05:20

علمت "سيدتي نت" أن تذاكر حفل الفنان كاظم الساهر لليلة عيد الحب، قد نفذت بكاملها قبل أسبوع من الحفل، حيث ستشهد مدينة "الدار البيضاء"، مكان إقامة الحفل في الرابع عشر من شهر شباط/ فبراير، توافد العديد من معجبي كاظم، أو "الساهريون".

ويخطط معجبو كاظم الساهر لمفاجئة قيصر الغناء العربي، في إحدى جلسات التدريب للحفل، وتقديم مجموعة من الهدايا له، عربون محبة منهم لكاظم الذي اختار أن يغني في المغرب في عيد الحب، ورفض العديد من العروض الآخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه ثمة تذاكر حفل كاظم الساهر تتراوح أسعارها بين 700 درهم و 2000 درهم مغربي.

من جهة آخرى، التقت "سيدتي نت" بعمار عراقي، الذي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية خصيصاً ليحضر حفل كاظم الساهر وقال: "جئت أنا ومجموعة من الأصدقاء من ولاية تكساس، لمدينة الدار البيضاء لنحضر حفل كاظم الساهر، ونشكره على تقديمه حفلة في عيد الحب ، وإنشاء الله ستكون حفلة استثنائية كباقي حفلات القيصر".

 

 

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