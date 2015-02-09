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بوتين في زيارة رسمية اليوم إلى مصر لبحث التعاون الاقتصادي ومواجهة العزلة الدولية بسبب أوكرانيا

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بوتين في زيارة رسمية اليوم إلى مصر لبحث التعاون الاقتصادي ومواجهة العزلة الدولية بسبب أوكرانيا بوتين في زيارة رسمية اليوم إلى مصر لبحث التعاون الاقتصادي ومواجهة العزلة الدولية بسبب أوكرانيا

الرئيس الروسي – بوتين

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين زيارة تستمر يومين لمصر في مسعى لتوسيع نفوذ بلاده في أكبر بلد عربي في وقت ما تزال فيه العلاقات بين القاهرة وواشنطن فاترة.

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها بوتين للقاهرة منذ عشر سنوات وخصوصًا منذ الثورة المصرية التي اسقطت في 2011 الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي كان بوتين التقاه في آخر زيارة قام بها إلى في العام 2005.

ويقول الخبراء إن بوتين، الذي سيحضر حفلًا موسيقيًا في دار الاوبرا في قلب القاهرة مساء الاثنين، يريد أن يثبت بهذه الزيارة كذلك أنه ليس معزولًا دوليًا على الرغم من الأزمة الأوكرانية.

وبحسب المسئولين فان زيارة بوتين، التي تتضمن مباحثات مع ومسئولين مصريين آخرين، تهدف إلى تقوية العلاقات المتنامية بين البلدين.

وقال الكرملين إن السيسي وبوتين “سيوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

ويتوقع أن يناقش السيسي وبوتين كذلك الأوضاع في العراق وليبيا وسوريا والنزاع العربي-الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات تجارية بين البلدين واتفاقًا بين وكالة الأنباء الروسية روسيا سيغونديا وصحيفة الأهرام الحكومية.

أ ف ب

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