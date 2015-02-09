جون كيري يترك الباب مواربا امام احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة 2016

قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري إنه لا يوجد في ذهنه سيناريو ايا كان يتعلق باحتمال خوضه انتخابات الرئاسة عام 2016.

وأضاف كيري – في مقابلة مع شبكة ان بي سي التلفزيونية الامريكية – أنه لم يفكر في ذلك ، مشيرا الى انشغاله بمهامه كوزير للخارجية ، غير أن كيري ترك الباب مواربا أمام احتمال ترشحه، حيث رد على سؤال في هذا الصدد قائلا انه “لا يوجد من يؤكد أن ذلك غير وارد على الاطلاق” حسبما قال.

وكان الحزب الديموقراطي قد رشح كيري لخوض انتخابات الرئاسة امام الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن عام 2004.

أ ش أ