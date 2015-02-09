السيطرة على حريق شب فى محلات التوحيد والنور ببنها دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الدفاع المدنى بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل محلات التوحيد والنور ببنها أحد المولات التجارية الشهيرة بمنشية السوق بمدينة بنها ، حيث انتقلت على الفور سيارات الاطفاء وأخمدت النيران قبل امتدادها للمبانى والعقارات المجاورة ، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سامى غنيم رئيس المباحث بالواقعة وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة وشقق العقار التى يوجد به المحلات.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب وازداد اشتعالا نتيجة أن المول يحتوى على بضائع للمصنوعات الجلدية ما ساعد على كثافة الدخان والحريق ، إلا أنه تم اخماد النيران دون وقوع أي إصابات بشرية ، ورجحت المعاينة الأولية أن نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي .

أ ش أ