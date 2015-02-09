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فيديو.. رئيس الزمالك: «أنا اللي طالبت وزير الداخلية يتدخل ضد العصابة الإجرامية»

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قال رئيس نادي الزمالك، إنه هو من طالب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتدخل وتطبيق القانون على العصابة الإجرامية التي حاولت منع أتوبيس الزمالك من الوصول لاستاد الدفاع الجوي.

وقال رئيس النادي في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «فيه 200 أو 300 ولد ناموا قدام أتوبيس اللاعبين، وقفلوا الشارع بالعرض، دول مش جمهور دول شوية بلطجية بيقولوا مفيش دولة».

وأضاف: «كلمت وزير الداخلية وقولتله اتحركوا القانون وطبقوه على العيال دي، والشرطة استخدمت الغاز علشان تمشي البلطجية، ولم تُطلق رصاصة واحدة وعلى مسؤوليتي الكلام ده».

وفي مداخلة هاتفية أخرى على قناة «العربي»، قال رئيس الزمالك، إن مذبحة الدفاع الجوي، حادث «مُدبر»، مضيفا: «والدليل على ذلك اهتمام الإذاعة البريطانية بالواقعة».

وأضاف: «عصابة إجرامية كانت تحاول عرقلة وصول لاعبي الزمالك إلى أرض الملعب».

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