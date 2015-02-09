ضاحي خلفان يطالب تنظيم الإخوان بهدم معابدها السرية



> أشاد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية موقفها ثابت لا يتغير من مصر، مؤكدًا أن حديث الملك سلمان أوقف كل الجدل الدائر.

وأضاف «خلفان»، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «ليت الإخوان يدركون أن المملكة العربية السعودية تقود إلى كل ما يدعو للحفاظ على أمن مصر والعالم العربي والإسلامي خصوصا والعالم عمومًا».

وتابع رئيس شرطة دبي السابق،: «ليس أمام الإخوان إلا التخلي عن الحزبية والمتاجرة بالدين والعبث بأرواح المسلمين، وعليهم هدم معابدهم السرية».

وأثنى على عائلة «آل سعود»، قائلًا: «بيت حكيم يجمع ولايفرق، يضرب بقوة وبتعقل على كل أياد تحاول العبث بالأمن والاستقرار».