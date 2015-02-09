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ضاحي خلفان يطالب تنظيم الإخوان بهدم معابدها السرية

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ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق
> أشاد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية موقفها ثابت لا يتغير من ، مؤكدًا أن حديث الملك سلمان أوقف كل الجدل الدائر.

وأضاف «خلفان»، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «ليت الإخوان يدركون أن المملكة العربية السعودية تقود إلى كل ما يدعو للحفاظ على أمن مصر والعالم العربي والإسلامي خصوصا والعالم عمومًا».

وتابع رئيس شرطة دبي السابق،: «ليس أمام الإخوان إلا التخلي عن الحزبية والمتاجرة بالدين والعبث بأرواح المسلمين، وعليهم هدم معابدهم السرية».

وأثنى على عائلة «آل سعود»، قائلًا: «بيت حكيم يجمع ولايفرق، يضرب بقوة وبتعقل على كل أياد تحاول العبث بالأمن والاستقرار».

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