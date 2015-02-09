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نتنياهو يدعو يهود فرنسا إلى الهجرة بشكل مكثف لإسرائيل

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نتنياهو يدعو يهود فرنسا إلى الهجرة بشكل مكثف لإسرائيل نتنياهو يدعو يهود فرنسا إلى الهجرة بشكل مكثف لإسرائيل

دعا رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددًا، أمس الأحد، يهود فرنسا إلى الهجرة بشكل مكثف إلى إسرائيل وذلك خلال اجتماع انتخابي في القدس.

وقال نتنياهو خلال لقاء مخصص للفرنسيين-الاسرائيليين في أحد فنادق القدس “اقول ليهود فرنسا: مستقبلكم هنا عودوا الى وطنكم”.

وأضاف في ظل تصفيق حاد “ننتظر هجرة مكثفة ليهود أوروبا وفرنسا خصوصا إلى إسرائيل”.

وشارك حوالى 330 شخصًا في الاجتماع بدعوة من حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو وهم يرددون “بيبي” وهو الاسم الذي يطلق على بنيامين نتانياهو الذي شارك مع زوجته ونواب حزبه في الاجتماع.

وأوضح نتنياهو أن حكومته “أجرت الكثير من التغييرات من أجل المساعدة على استيعاب يهود فرنسا في إسرائيل”، وقال أيضا “سوف نواصل الاستعدادات لهذه الهجرة المكثفة”.

ا.ف.ب

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