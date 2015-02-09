هل أُصيب أيمن رضا بجلطة بعد منعه دخول لبنان؟!

نفى الفنّان السّوري أيمن رضا ما تردّد حول إصابته بنوبة قلبيّة مفاجئة، مؤكّداً أن صحّته وقلبه بخير.

ويعتبر رضا من أكثر الفنانين السوريين الذين تعرّضوا لشائعات خلال فترة الأحداث في سوريا، مثل شائعة إصابته بقذيفة هاون في دمشق قبل فترة، وشائعة إصابته بعيار ناري في حمص خلال العام المنصرم.

وفي سياق آخر، كانت السّلطات اللبنانية منعت دخول رضا أراضيها عندما كان متّجهاً من دمشق إلى بيروت للمشاركة في برنامج "بيت القصيد" مع الإعلامي زاهي وهبي.

يشار إلى أنّ عدد كبير من الفنانين السوريين تعرّضوا لمحاولات منع من دخول لبنان وتعرّضوا لمواقف محرجة ومشادّات كلاميّة مع عناصر الأمن، إلاّ أنّهم اجتازوا الحدود، فيما كان أيمن رضا أقلّ حظّاً ولم يستطع المرور وعاد أدراجه إلى دمشق القديمة حيث لازال يقطن.

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