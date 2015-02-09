جانا ابنة عمرو دياب تنشر صورة جديدة تثير الجدل

نشرت ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جانا، صورة جديدة لها على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تجلس في جاكوزي منزل أسرتها في لندن، كما بدت وهي تضع يديها على وجهها.

وعُرفت جانا الإبنة الصغرى لعمرو دياب، بنشر صورها بشكل مستمر على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، وأحياناً تكون مثيرة للجدل، وكانت آخرها صورها وهي في غرفة النوم، ظهرت فيها بثياب المنزل.

ومن جهة أخرى، عرفت جانا بموهبتها في الغناء وبصوتها الجميل، إذ أنها تقوم بنشر فيديوهات خاصة بها على موقع "يوتيوب"، وهي تغني أغانٍ باللغة الغربية.

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