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«النور» بالقليوبية يعلن أسماء مرشحي الفردي باستثناء 4 دوائر بالمحافظة

  • مصر
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أعلن محمد العليمي المتحدث الإعلامي باسم حزب النور بالقليوبية أسماء مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة.

وقال العليمي، في تصريحات صحفية الأحد، إن القائمة ضمت كل من الدكتور صالح حميد قايتباي بدائرة طوخ وقها وعزمي شافعي عن دائرة القناطر الخيرية وأحمد إبراهيم السيد وشهرته «أحمد أبوغالب» عن دائرة أول شبرا الخيمة ومحمود محمد أحمد خير الله عن دائرة ثان شبرا الخيمة وأحمد محمد على الأسيوطي عن دائرة قسم قليوب والدكتور جمال زايد عن دائرة مركز قليوب ومحمد مسعد العليمي دائرة قسم بنها والدكتور سيد محمد باشا عن دائرة مركز بنها والدكتور على صلاح على طويلة عن دائرة شبين القناطر.

بينما خلت دوائر الخانكة والعبور والخصوص وكفر شكر من مرشحي الحزب حتى الآن.

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