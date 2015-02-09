أمير الرياض يستقبل الأمراء والمسؤولين والمواطنين المهنئين بتعيينه أميراً للمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس عدداً من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضلية والمعالي وكبار المسؤولين وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن بندر عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس معالي نائب وزير الداخلية الفريق أول عبدالرحمن الربيعان الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة.

وقد عبر سموه عن شكره له لما أبداه من مشاعر طيبة سائلا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ فيصل الفوزان يرافقه عدد من قضاة ومنسوبي المحكمة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة.

وعبر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق وعدداً من مسؤولي الوزارة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً للمنطقة.

وقد عبر سموه عن شكره وتقديره لهم لما أبدوه من مشاعر طيبة سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يرافقه عدد من وكلاء وعمداء الجامعة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً للمنطقة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلا المولى عز وجل التوفيق للجميع لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة محمد شهيد الإسلام.

وفي بداية الاستقبال هنأ سفير بنغلاديش الأمير فيصل بن بندر على تعيينه أميراً لمنطقة الرياض متمنياً له التوفيق والنجاح، كما قدم سموه شكره للسفير على التهنئة.

بعد ذلك جرى تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة بين البلدين.