«عبدالشافي»: «لو جبنا حق 74 مشجع أهلاوي مكنش حصل مجزرة الدفاع الجوي»

وجه اللاعب محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر لنادي الأهلي السعودي المعار من نادي الزمالك، رسالة حادة للاعبي الفريق بسبب استكمال مباراة إنبي، رغم وقوع 22 قتيل بين صفوف مشجعي النادي بعد اشتباكات مع قوات الأمن.

وقال «عبدالشافي» في صفحته على «فيس بوك»: «الكلام اللي هقوله ممكن يزعل ناس كتير بس ده الحق الأحداث اللي حصلت النهاردة قبل مباراة الزمالك وإنبي النهاردة دي اقل ما يقال عنها مجزرة أخرى في الدفاع الجوي».

وأضاف: «كل اللوم على لاعيبه نادي الزمالك إزاي قبلوا يلعبوا الماتش على جثث مشجعينهم؟».

وطرح تساؤلا: «مهو لو حق 74 اللي ماتوا كان جه مكنش حصل كده تاني، 74 مشجع اهلاوي، 53 مشجع من المصري، 22 مشجع زملكاوي+ عمرو حسين، القاتل واحد وبيتمتع بقتله في ظل غياب العدل».