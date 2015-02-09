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فيديو.. مذيعة بالتليفزيون المصري عن «ضحايا الدفاع الجوي»: «مش شهدا وحد استغلهم»

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أثار لمذيعة بالتليفزيون المصري، وضيفها، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تبريرهم لقتل مشجعي نادي الزمالك في استاد الدفاع الجوي.

وقالت المذيعة في البداية: «ايه السبب للي بيحصل ده؟»، فرد عليها الضيف: «إحنا مش عايزين نكبر الموضوع ونقول دول شهداء، الزمالك كان بيلعب في السبعينات مع أحد الفرق، فمات 55 واحد بسبب التدافع، أنا زملكاوي قديم وبقول إن التدافع ممكن يؤدي للوفاة».

وأضاف الضيف: «مش عايزين نكبر الأمور ونقول شهداء وبتاع، مش كل واحد يتكلم مع التاني، والتاني يضربه بسكينة ييجي يقول شهيد».

فردت المذيعة: «لا طبعا لأن كلمة شهيد بقت خلاص، إحنا من 2011 وإحنا طالعين كله بقى شهيد، إحنا بنقول عليهم ضحايا لحد استغلهم».

وتابع الضيف: «علشان نعيش لازم يكون فيه ضحايا، روسيا دفعت 20 مليون روسي ثمن الدفاع عن الوطن، لازم تضحيات، والله يرحمهم ولازم كل واحد يحترم القانون، واللي هيحترم القانون مش هيموت».

ووصف مستخدمو الشبكات الاجتماعية التصريحات بـ«تبرير للقتل»، وقالت دعاء الفجر: «افضحوهم وقت المحاسبة اقترب إن شاء الله»، فيما هاجم آخرين الفيديو ووصفوه بـ«بلطجة»، وطالبوا بالقصاص.

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