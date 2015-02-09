حزب المؤتمر تعليقًا على زيارة بوتين للقاهرة : روسيا صديق لمصر منذ الستينات

أصدر حزب المؤتمر بيانا صباح اليوم اﻷثنين قال فيه أن زيارة بوتين إلى القاهرة لها أهمية سياسية كبيرة وهى فى نفس الوقت استجابة لتطلعات الشعبين المصرى والروسي.

> وأشار البيان إلى أنه من المؤكد أن الرئيسين سينظران فى مجموعة واسعة من القضايا،الاقتصادية والتعاون في المجالات العسكرية والعلم والتعليم والتجارة المشتركة.

> كما طالب البيان الصادر من الحزب بحث مسألة التعاون السياسى فى الشرق الأوسط ،وزيادة الدور المحتمل بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر وروسيا، ﻷهمية هذا المشروع الهام الذي يتطلب التنفيذ السريع، لتعزيز تنمية الاقتصاد بين البلدين وتوفير قوة دفع لتنمية العلاقات بين البلدين.

وأوضح البيان الصادر عن الحزب أن روسيا تمثل فرصة استراتيجية لمصر، كما أن مصر أيضاً مركزا استراتيجياً في الشرق الأوسط .

وأضاف البيان أن لقاء الرئيس الروسي مع الرئيس السيسي يؤكد على بداية تدشين تحالف استراتيجي ، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية، فضلاً عن أن روسيا هي الصديق الصدوق لمصر منذ فترة الستينات.

> وأكد البيان أن عام 2015 يصادف الذكرى الـ60 للتعاون العسكرى التقنى بين روسيا ومصر، فهذا التعاون كان له أثر كبير على المجتمع المصرى، فضلا عن مساهمته فى بناء السد العالى فى أسوان.

> كما رحب الحزب في بيانه، بالزيارة والتي تعدالزيارة الأولي له منذ عشر سنوات .

ووصف البيان الزيارة في ذلك التوقيت، تدل علي مدي التواصل والدعم لمصر،وكذلك تدل علي نجاح زيارة الرئيس السيسي لروسيا بالإضافة إلي جولاته الخارجية لمختلف الدول التي زارها الرئيس .