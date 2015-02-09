بالفيديو - النني يسجل في فوز مثير لبازل

سجل محمد النني لاعب وسط بازل هدفا ضمن الرباعية التي فاز بها فريقه على جراسهوبرز 4-2 يوم الأحد.

والتقى الفريقان ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري السويسري بعد راحة استمرت لأكثر من شهر ونصف.

وشارك النني في المباراة كاملة، فيما خرج النني من قائمة اللقاء.

وافتتح النني أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من تسديدة ارتطمت بمدافع جراسهوبرز وسكنت الشباك.

وتعادل الإسرائيلي موناس دبور في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم شكيلزن جاشي لبازل ويزيد ماركو ستريلير الغلة بهدف ثالث في الدقيقتين 69 و72.

بعدها بدقيقتين قلص مايكل لانج النتيجة، لكن ديفيد كالا لاعب بازل أنهى المباراة عمليا بهدف رابع لبازل في الدقيقة 81.

ويغرد بازل في صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه زيورخ.

شاهد أهداف اللقاء