أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - النني يسجل في فوز مثير لبازل

Google+ Print
بالفيديو - النني يسجل في فوز مثير لبازل بالفيديو - النني يسجل في فوز مثير لبازل

سجل محمد النني لاعب وسط بازل هدفا ضمن الرباعية التي فاز بها فريقه على جراسهوبرز 4-2 يوم الأحد.

والتقى الفريقان ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري السويسري بعد راحة استمرت لأكثر من شهر ونصف.

وشارك النني في المباراة كاملة، فيما خرج النني من قائمة اللقاء.

وافتتح النني أهداف اللقاء في الدقيقة 28 من تسديدة ارتطمت بمدافع جراسهوبرز وسكنت الشباك.

وتعادل الإسرائيلي موناس دبور في الدقيقة 48، قبل أن يتقدم شكيلزن جاشي لبازل ويزيد ماركو ستريلير الغلة بهدف ثالث في الدقيقتين 69 و72.

بعدها بدقيقتين قلص مايكل لانج النتيجة، لكن ديفيد كالا لاعب بازل أنهى المباراة عمليا بهدف رابع لبازل في الدقيقة 81.

ويغرد بازل في صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه زيورخ.

شاهد أهداف اللقاء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة