وفد عسكرى روسى يصل مطار القاهرة قبل ساعات من زيارة “بوتين”

استقبل مطار القاهرة الدولى وفدًا عسكريًا روسيًا، قبل ساعات من وصول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى القاهرة، اليوم الاثنين، فى زيارة تستغرق يومين، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأتمت سلطات مطار القاهرة الدولى استعداداتها، منذ أمس الأحد، لاستقبال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إطار زيارته للبلاد لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصالة الرئاسية نظيره الروسى، حيث تم رفع الأعلام المصرية والروسية فى كل الطرق المؤدية من وإلى الصالة الرئاسية، وبطريق صلاح سالم وعدد من شوارع القاهرة. موضوعات متعلقة: