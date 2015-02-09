الغاط تحتضن تدريب مراقبي التعداد الزراعي

الغاط عقاب الديحاني تصوير - أحمد الحيدر

افتتح وكيل محافظة الغاط منصور بن سعد الناصر السديري فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في أعمال التعداد الزراعي 2015م بحضور مدير التربية والتعليم الأستاذ محمد بن سعود النصار وفضيلة مدير المعهد العلمي الشيخ عبدالمحسن محمد العامر ونائب مشرف منطقة الرياض للتعداد الزراعي الأستاذ هزاع بن دحيم المطيري ومساعد مشرف منطقة الرياض عبدالكريم عبدالله الدريبي والمراقبين المشاركين وعدد من أهالي محافظة الغاط وذلك في قاعة المحاضرات بالمعهد العلمي بمحافظة الغاط. بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية لمساعد مشرف منطقة الرياض عبدالكريم الدريبي الذي أوضح بأن هذا التعداد هو الزراعي الرابع على مستوى المملكة والأول الذي تنفذه مصلحة الإحصاءات كما نوه لأهمية التعداد الزراعي وما سيوفره من قاعدة عريضة من البيات وبين أهمية التدريب وأن مخرجاته سترتقي بإنجاز التعداد الزراعي. عقب ذلك القى وكيل محافظة الغاط منصور بن سعد السديري كلمة أوضح فيها أهمية التعداد الزراعي وناشد المزارعين بالتعاون مع موظفي التعداد ونوه بأن محافظة الغاط تعتبر مركز محافظات شمال الرياض في هذا التعداد وعليه فإن جميع الجهات على اتم الاستعداد للتعاون مع موظفي التعداد الزراعي وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم كما أشاد بالتجاوب من قبل إدارة التربية والتعليم على تهيئة مركز التدريب التربوي كمقر لأعمال اللجان وبالدور الإيجابي لمعهد الغاط العلمي على استضافته لحفل الافتتاح مؤكد بأن هذا الأمر ليس بمستغرب متمنيا التوفيق للجميع. ومن ثم اعلن وكيل المحافظة انطلاقة بداية التدريب، وعقب ذلك قدم مساعد مشرف منطقة الرياض للتعداد الزراعي عبدالكريم الدريبي الشكر لوكيل محافظة الغاط مؤكدا بأن هذا التفاعل والتجاوب ليس بمستغرب من مسؤولي الجهات الحكومية بالغاط مع موظفي ومشرفي التعداد الزراعي لإنجاح هذا العمل بإذن الله