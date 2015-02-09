السعوديون يسطرون مواهبهم ب 72 مشروعاً إبداعياً.. ووزير التعليم يتوج عطاءهم

أشاد نائب وزير التعليم للتعليم العام المكلف، الدكتور حمد آل الشيخ بنتائج المهرجان السعودي للعلوم والإبداع مقدما شكره لأصحاب المشاريع البالغ عددها 72 مشروعا قدمها الطلاب والطالبات الفائزون والفائزات بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2015" في مساري البحث العلمي والابتكار، والفائزون بالجوائز الخاصة المقدمة من 7 جهات، جاء ذلك أثناء الحفل الختامي للمهرجان السعودي للعلوم والإبداع، الذي أقيم على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض مساء أمس الأحد.

من جهته قال الأستاذ الدكتور حمدان بن إبراهيم المحمد مدير عام المهرجان السعودي للعلوم والإبداع إن المهرجان بما احتواه من ابتكارات وإبداعات ومحاضرات لنخبة من الخبراء العرب والأجانب، وفعاليات وورش عمل، أضفى البهجة وأسعد الجميع بهذه المشروعات، التي كرست في عقول الأجيال الشابة حب المعرفة، في زمن تعيش فيه المملكة نهضة تنموية شاملة، يتلمس فيها الجميع أشعة الثقة من حكمة ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - يحفظه الله -، وتشق طريقها للمستقبل من توجيهاته الكريمة، بفتح منافذ الفكر والإبداع لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

وأضاف: إن المهرجان جاء نتاج جهد مشترك وشراكة فاعلة بين أربع جهات رائدة هي، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وزارة التعليم، وشركة أرامكو السعودية، وشركة "سابك"، الذين عقدوا العزم على أن تكون شراكتهم في صالح نمو ونهضة الوطن ورقي ورفاهية الإنسان السعودي.

وبين مدير عام المهرجان أن الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان والذي يقدر ب176 ألف زائر، يدل على وعي المجتمع بأهمية العلوم والمعرفة، وسعيه الحثيث للتطور والتقدم المرتكز على رأس المال الفكري المبدع والخلاق، ودعمه لنشر ثقافة ومناخ الموهبة والإبداع والابتكار، وإسهامه في تهيئة البيئة الداعمة والمحفزة، لاحتضان الموهوبين والمبدعين في ربوع الوطن، دعما لتوجهات المملكة للتحول لمجتمع المعرفة.

وفي ختام كلمته شكر الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المهرجان وضربوا أروع الأمثلة في الهمة والعزم والاصرار، وكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان، من معلمين ومعلمات ومديري التربية والتعليم، وأعضاء لجان التحكيم، والمشاركين والمتحدثين السعوديين والعرب والدوليين، والجهات التي دعمت وقدمت جوائز خاصة في أولمبياد إبداع.

بعدها ألقى الطالب عبدالعزيز البلوي كلمة الطلاب، المشاركين والمشاركات في المهرجان وبين أن المهرجان أكسب المشاركين فيه الثقة فيما قدموه من مشروعات وابتكارات وأبحاث علمية.

وقدم الطالب البلوي الشكر باسمه واسم جميع الطلاب والطالبات لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم وشركتي أرامكو وسابك، على التنظيم والرعاية، وللمدارس التي وفرت لطلابها البيئة المناسبة للإبداع من تدريب ودعم، حتى وصلوا لهذه المرحلة الحاسمة، والمعلمين والمعلمات الذين أخذوا بأيدي طلابهم لكل جديد، وأولياء الأمور الذي رعوا أبناءهم ولم يبخلوا عليهم بالنصح والتوجيه، كما وجه شكر الطلاب والطالبات لكل من بذل جهدا لنجاح المهرجان.

بعد ذلك قام نائب وزير التعليم بتكريم الجهات المانحة للجوائز الخاصة، وهي أرامكو، سابك، المؤسسة العامة لتحلية المياه، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الفيصل، وشركة إكسون موبيل.

يشار إلى أن المسرح المفتوح بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض شهد أمس الأول، تكريم 73 طالبا وطالبة فازوا ب 65 جائزة خاصة تنوعت ما بين جوائز نقدية وتحفيزية وبرامج إثرائية دولية وزيارات ومنح دراسية، بواقع 24 جائزة من أرامكو السعودية، و12 جائزة من شركة "سابك" 4 جوائز من معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة، 5 جوائز من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، 5 جوائز من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، 10 جوائز من جامعة الفيصل، و5 جوائز مقدمة من شركة إكسون موبيل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة.