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مخمور يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة «فلاي دبي» بمطار حائل

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مخمور يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة «فلاي دبي» بمطار حائل مخمور يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة «فلاي دبي» بمطار حائل

    وجهت النيابة العامة في دبي خمس تهم إلى رجل عربي الجنسية تسبب في هبوط رحلة طيران تابعة ل "فلاي دبي" اضطرارياً في المملكة بعد اعتدائه على مضيفة وسبه للموظفين.

ووجهت النيابة العامة إلى العربي لائحة اتهام مكونة من خمس تهم هي: "الاعتداء على الطائرة، والتعدي على المضيفة، وسب الموظفين، وتعاطي المشروبات الكحولية، وحيازة خمور".

وحضر المتهم إلى الجلسة متأخراً وبالتالي لم تسمع المحكمة رده على الاتهامات الموجهة إليه وتم تأجيل النظر في القضية إلى 22 من الشهر الجاري.

وأفاد مستشار الشؤون القانونية لدى فلاي دبي بتحقيقات النيابة العامة أن "طاقم الطائرة قاموا بتثبيت العربي على كرسي الطائرة والسيطرة عليه"، مبيناً أن "قائد الطائرة قرر الهبوط في اضطرارياً وتم إنزال الطائرة في منطقة حائل، وتسليم العربي إلى السلطات السعودية".

وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي نشرتها وسائل إعلام إماراتية إن "العربي كان مخموراً على متن الرحلة المتجهة إلى بلده وإنه بعد إقلاع الطائرة من دبي أقدم على إثارة الفوضى واستخدام العنف ضد المضيفة الجوية واعتدى عليها بالضرب بأن صفعها على وجهها"، مشيرة إلى أنه "سب موظفي طيران فلاي دبي، وحاز على مشروبات كحولية داخل الطائرة".

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