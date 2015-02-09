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السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين: «علاقتنا نموذجًا للأخوية»

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أجرى الرئيس عبدالفتاح ، مساء الأحد، اتصالًا هاتفيًا بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تم استعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، وما تشهده هذه العلاقات من تطور سريع ونمو متواصل.

كما تم خلال الاتصال تناول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال بمواقف مملكة البحرين، التي كانت في طليعة الدول التي أعلنت دعمها لثورة الشعب المصري في 30 يونيو.

وشدد الرئيس على أن العلاقات بين البلدين تتميز بالخصوصية، مما يجعلها نموذجًا للعلاقات الأخوية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة والحرص المشترك على مصالح البلدين والأمة العربية.

من جانبه، أكد جلالة الملك حمد بن عيسى، استمرار مملكة البحرين في مساندة ، ودفع جهودها التنموية، والعمل سويًا من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادي، داعيًا الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة في تحقيق المصالح العليا لوطننا العربى.

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