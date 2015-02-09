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الـ”وايت نايتس” يتهمون رئيس نادي الزمالك وشوبير والداخلية بتدبير أحداث “الدفاع الجوي”

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الـ”وايت نايتس” يتهمون رئيس نادي الزمالك وشوبير والداخلية بتدبير أحداث “الدفاع الجوي” الـ”وايت نايتس” يتهمون رئيس نادي الزمالك وشوبير والداخلية بتدبير أحداث “الدفاع الجوي”

اتهمت رابطة الـ”وايت نايتس” في بيان لها، رئيس نادي الزمالك والإعلامي أحمد شوبير، بتدبير أحداث الدفاع الجوي التي وقعت أثناء مباراة فريق الزمالك وإنبي مساء أمس الأحد.

وقالت الـ”وايت نايتس” إن رئيس نادي الزمالك، قام بشراء التذاكر كلها قبل المباراة باتفاق مع الداخلية واتصل بمدحت شلبي قبل المباراة وأخبره أن هناك مفاجأة تنتظر الوايت نايتس اليوم وذلك على حد قولهم.

واتهمت الحركة شوبير بالوقوف وراء ذلك بعد قوله في أحد لقاءاته إن الدولة سوف تمر على أجسادكم، وذلك على حد قول الـ “وايت نايتس” في البيان.

يذكر أنه قد وقع أكثر من 30 قتيلًا في الأحداث المؤسفة التي وقعت أثناء مباراة الزمالك وإنبي في الدوري العام أمس الأحد باستاد الدفاع الجوي.

 

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