لمن الحكم غداً..؟

أولاً: تعيش فكرة الحكم، بمعنى من يحكم، وكيف يحكم، فى العالم العربى- الذى عاش لعقود طويلة إما تحت حكم العائلات وإما تحت حكم الجنرالات- فى فترة رمادية غبشاء غائمة، قد تطول لعدة عقود قادمة، بين:

قديم يُحتضر، ولكنه لم يمُت، ولن يموت فى الأجل القريب، لأنه ضاربُ الجذور فى الأرض، ولأنه جزءٌ من العادات والثقافة الموروثة، ولأنه يمثل شبكات مصالح قوية لاتزال تتشبث بمواقعها، ولاتزال تتمسك بمصالحها، ولاتزال قادرة على الدفاع عن نفسها، ولاتزال تملك الكثير من أدوات النفوذ والتأثير.

ثم جديد، مازال كالجنين فى رحم الغيب المجهول، فى مخاض تاريخى عصيب، فى ولادة عسيرة غير يسيرة، فلم يولد بعد، ولن يولد فى أجل قريب، فلايزال أمامه شوطٌ طويلٌ من امتلاك الرؤية وهى غائبة، وإفراز القيادة وهى تائهة، وتنظيم الصفوف وهى مبعثرة، وامتلاك الفرص وهى تضيع بقدر ما تجىء.

ثانياً: فى هذه المنطقة الرمادية، تختلط جذورُ القديم مع بشائر الجديد، فى صراع غير متكافئ فى جوانبه المادية، غير متناسق فى جوانبه الفكرية، غير متشابه فيمن يخاطبهم من طبقات اجتماعية، والشعوب- فى خبرة غير مسبوقة- تراقب هذا المشهد المختلط، وتلاحق تطوراته العاصفة، تعلم القليل من ظاهره، ويخفى عليها الكثير من بواطنه، ولكنها أى الشعوب- فى نهاية المطاف- حضرت بعد طول غياب، كسرت بعضاً من حواجز الخوف، واستردت بعضاً من وعيها الذى طالما كان رهين الدعاية السياسية للأنظمة القديمة، فهذه ثورة الاتصال تسمح للشعوب بكسر بعض احتكار الحكام لمصادر المعلومات وتدفقها. بهذا التدفق سقطت الستائر الحديدية، ومعها سقط الكثيرُ من هيبة القديم كله.

ثالثاً: نبدأ بحُكم العائلات: رقم واحد، فى المغرب والأردن، ولهما تراث تاريخى فى التكيف، سواء فى التأقلم مع التغير فى التوازن الداخلى، أو فى التحالفات الدولية والإقليمية، فيهما شىءٌ من كل شىء، شىءٌ من الديمقراطية، شىءٌ من القبلية، شىءٌ من المرجعية الدينية، شىءٌ من الاتفاق على الملكية. لكن تبقى المغرب أكثر استقراراً من الأردن.

رقم اثنين: العائلات فى الجزيرة والخليج، ولديها من القدرات المالية- حتى هذه اللحظة- ما تشترى به أمنها الداخلى بما تقدمه من خدمات لرفاهية الشعوب، كذلك لديها القدرة لتشترى البعض من أمنها الخارجى بما تعقده من اتفاقيات مع القوى العظمى.

ولكن- رغم هذا وذاك- فإن أقداراً من القلق تثور فى داخل هذه البلدان وحولها، باستثناء المغرب، سواء من حيث قدرة فكرة الدولة نفسها على الاستمرارية على شكلها الموروث، فى وقت لم تعد تكفى فيه أشكال التكيف المؤقت أو الإصلاحات المحدودة، بينما المجتمعات فى هذه الدول- بفعل التعليم والاتصال والثراء- لديها مطامح أكبر فى المواطنة والحريات والمشاركة، بما يلقى الأعباء والضغوط على أنظمة حاكمة لا تستطيع الذهاب بعيداً مع ما يختمر فى أعماق مجتمعاتها.

ورغم القواسم المشتركة إلا أن قطر لها اختياراتها، وفى مقابلها تقف الإمارات، والسعودية- بثقلها- تقف عند نقطة التوازن ولا أقول عند نقطة الوسط، وقريباً منها تقف الكويت، أما عُمان فهى فى حالها تقريباً، لا تميلُ إلى هذا ولا تنحازُ إلى ذاك، هذه العلاقات الداخلية إذا وضعتها- فى الصورة- مع اضطراب الوضع الإقليمى، وقفت على صعوبة اللحظة التى تمر بها أنظمة وأساليب الحكم فى هذا الصف من العالم العربى.

رابعاً: ثم نأتى إلى حُكم الجنرالات، الذين جاءوا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد تأسيس دولة إسرائيل فى قلب الأمة العربية. سواءٌ جاءوا بثورات أو انقلابات عسكرية، فى العراق، فى سوريا، فى اليمن الشمالى، فى اليمن الجنوبى، فى مصر، فى السودان، فى الجزائر، فى تونس بن على، فى موريتانيا، فى الصومال.

تقريباً، كل هؤلاء الجنرالات جرّبوا مدارس متشابهة من الاشتراكية، من القومية العربية، من الحزب الواحد، من التقارب مع السوفييت، وكان الحصاد هزيمة 1967م، انتصرت إسرائيل- فى وجودهم- وانهزمت الأمة تحت قيادتهم. من ذاك اليوم- للأسف الشديد- سقطت عمامةُ القومية العربية، وبدأت تظهر عمامةُ الخلافة الإسلامية، فى انتقال حاد وعنيف لدى بعض من قطاعات المجتمع، تزامن مع انتقال حاد وعنيف للجنرالات من القومية إلى القُطرية، من السوفييت إلى الأمريكان، ومن الاشتراكية إلى رأسمالية عشوائية، وزادوا على ذلك- فى بعض البلدان- بعض أشكال الديمقراطية.

خامساً: وصلنا إلى الخطر الأكبر- الذى تهون بالمقارنة معه أخطاء العائلات وخطايا الجنرالات- خطر التنظيمات الدينية، التى زحفت وتزحف على الحُكم فى العالم العربى بأكمله. هذا الحكم الدينى- تحت أى راية- هو الانتكاسة الأكبر، هو التطور السلبى الأخطر على مستقبل العرب منذ تأسيس إسرائيل. وصول هذه التنظيمات إلى الحكم فى أى دولة عربية هو الهزيمة الأسوأ من هزيمة 1967م، هذه التنظيمات ليست معركةً فى حرب طويلة، هذه التنظيمات هى الخطر النهائى ليس على الأنظمة فقط- سواء كانت عائلات أو جنرالات- إنما هى خطرٌ على وجودنا كأمة مصرية وكأمة عربية.

وصول التنظيمات إلى الحكم فى أى بلد عربى- تونس لا يُقاسُ عليها- ليس من شأن فئة واحدة من فئات المجتمع، وليس من شأن دولة عربية واحدة، هو خطر جماعى لا يستثنى أحداً.

ولا يكفى أن نعلن أننا نرفض أن تحكمنا هذه التنظيمات، لكن وجب أن نطرح السؤال الأكبر: من يحكم؟ وكيف يحكم؟ بعيداً عن الأجوبة القديمة، التى انتهت بنا إلى هذا الحال.

والحديث مستأنف.