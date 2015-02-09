«المُز» ده محافظ الإسكندرية

«هاشتاج» لطيف يدعو إلى الهجرة للإسكندرية بعنوان «نعم.. للهجرة للإسكندرية».. «السيسى جابلنا محافظ من هوليوود.. المز ده محافظ الإسكندرية»!

يغرد أحدهم ساخراً، إنه من المحافظين الجدد، صورة الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الجديد راكباً الدراجة على الشاطئ، قلبت الفيس بوك، تذكرنى بصورة نائب المحافظ الإخوانجى حسن البرنس يركب الدراجة على الشاطئ فى شم النسيم، نال سخرية الدنيا والآخرة، وكنت من الساخرين، حسن البرنس ركب العجلة.. فاكرين.

الإسكندرية موعودة بركوب العجل، تسابق إمبراطورية الميكروباص، محافظ رِوش يركب الدراجة على الكورنيش، الإسكندرية ليست الكورنيش، الإسكندرية ليست لركوب العجل، بل لركوب الصعب. إحداهن تتساءل: «هل هيعرف يتعامل مع وحوش الشوارع والصيع اللى فى الميكروباصات؟».

عندها حق، الإسكندرية مقبرة المحافظين، الدولة جرّبت فى الإسكندرية كل التخصصات، برنسات، أقصد حسن البرنس، مستشارين، مخابرات، لواءات، آخرهم اللواء طارق المهدى، استعصت عليهم جميعا، اتسع رتق الإسكندرية على الراتق.

لن أحدثكم عن عروس البحر المتوسط، أحدثكم عن إسكندرية التانية الغارقة فى طين البرك، ناس تانية لا ترى البحر، البحر للناس الرايقة، إسكندرية واقعة فى أيدى عصابة متوحشة اغتالت كل جميل موروث، وزرعت أبراج القبح تخزق العيون.

الإسكندرية فعلاً تحتاج لمحافظ شاب (علّه يكون المسيرى)، مؤهلاته النظرية تؤشر على حسن الاختيار، سيبك من الروشنة، والوشم، والفيس، تخرج المسيرى فى جامعة كاليفورنيا (بكالوريوس فى إدارة الأعمال) وحاصل على ماجستير فى الأعمال (جامعة الإسكندرية بالتعاون مع كلية جورج واشنطن)، خبرة (كما تقول سيرته الذاتية) فى مجال الأعمال محلياً وعالمياً، فضلاً عن مشاركات ملموسة فى المجتمع المدنى والحفاظ على البيئة.

البيئة.. هذا هو بيت القصيد، بيئة الإسكندرية طاردة للكفاءات، لا يعيش للإسكندرية محافظون، عصابات المحليات قادرة على الاحتواء والترويض والتخليص على المحافظين، أمام المسيرى مهمة انتحارية، لم يدرسها فى كتب، ولا عاشها فى شركات، كيف تروض الوحوش، كيف تستنقذ الإسكندرية من المافيا، كيف تسترد الإسكندرية إلى أهلها؟

يا مسيرى يمكن أن تركب العجلة بفانلة بحمالات على الشاطئ، طيب جرّب تتريض إلى الداخل قليلًا، ستعود حافياً عارياً، أخشى أن يخرج المسيرى من الإسكندرية كما ولدته أمه يعانى اكتئاباً حاداً.

«هو مش عايز متطوعين يا جماعة»، علقت إحدى الناشطات متيمة بصورة المحافظ الروش، بجد المسيرى يحتاج ما هو أكثر، شباب الإسكندرية مدعوون إلى استنقاذ عروسهم من براثن القبح، بنات بحرى مدعوات إلى حملة نظافة، شباب رجال الأعمال ونساؤهم أخيرا جاء لهم محافظ شاب، ممكن نركب العجل مع بعضينا ونتناقش فى بعث الإسكندرية من جديد.

تعليق لطيف: «إحنا ناقصين محافظين بيجروا.. دا شكله حيقطع نفسنا وراه».. أخرى متفائلة تغرد: «وداعاً للخناشير».. يارب يا أختى يارب.