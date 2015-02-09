فى الوقت الذى أصدر فيه الإخوان بياناً على موقعهم الإلكترونى (العربى وليس الإنجليزى) يدعو للجهاد المسلح، كانت الولايات المتحدة تستقبل وفداً من قياداتهم، باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للثورة، وباعتبارهم الفصيل «المعتدل» من الإسلام السياسى الذى يمكن التعامل معه لاحتواء بقية الفصائل الجهادية التى تدعو إلى العنف.

لقد كتبت طوال الأيام الماضية حول تلك الزيارة العجيبة التى قام بها الإخوان للولايات المتحدة، والتى حاولت واشنطن فى البداية إنكارها، فقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إنها لا تعلم بوجود مثل هذه الزيارة، بينما كان أعضاء الوفد الإخوانى يلتقون فى اليوم السابق بمسؤولين داخل مبنى الخارجية نفسه.

ولاشك أن مثل هذه الزيارة التى دامت 3 أسابيع وتضمنت زيارة 12 مدينة تمثل استفزازاً خطيراً لمصر، لأنها تستهين بإرادة الشعب المصرى الذى أسقط الإخوان واختار بإرادته الحرة حكماً آخر فى انتخابات نزيهة أسفرت عن أغلبية كاسحة، فأين الدولة المصرية من مثل هذا التصرف غير المقبول؟ لماذا لم نسمع عن احتجاج رسمى تقدمت به الحكومة المصرية للإدارة الأمريكية؟ لماذا لم يتم استدعاء السفير الأمريكى الجديد إلى وزارة الخارجية للتعبير عن استياء المصريين من هذا التصرف الذى تزامن مع فجيعة سيناء الأخيرة، التى راح ضحيتها 40 شهيداً عسكرياً ومدنياً وأصيب 70 آخرون؟ لماذا لم يُطلب من الإدارة الأمريكية تحديد موقفها بشكل واضح من الوضع فى مصر، هل هى مع الشعب المصرى وحقه فى إعمال إرادته، أم هى مع الإرهاب وقياداته التى طالبت خلال هذه الزيارة بتجاهل الإرادة الشعبية وإعادة محمد مرسى للحكم؟!

لقد أرسل لى أسامة الزغبى يقول: ربما تكون من أكثر من يكتب عن أهمية توضيح صورتنا فى الخارج، لكن المسألة تحتاج إلى عمل مؤسسى من الدولة وليست دعاوى فردية، وكتب لى أحمد الغندور: قبل لوم الغير يجب لوم أنفسنا، إن لدينا جهازاً إعلامياً قوياً وفاعلاً، لماذا لا يصل صوته إلى الخارج؟ لماذا توجد CBC سفرة، ولا توجد CBC International أو ON TV International مثلما تفعل «الجزيرة» مثلا؟

أما الدكتور عوض حسنين، المقيم فى كندا، فيقول: لماذا لم نسمع عن وفد شعبى يسبق زيارة الإخوان للولايات المتحدة، لتقديم الصورة الحقيقية لما يجرى فى مصر بعد 4 سنوات على قيام الثورة؟

وأنا بدورى أضع هذه التساؤلات أمام المسؤولين.. بدون تعليق.

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