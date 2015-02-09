أحمد مرتضى يتمنى إلغاء النشاط الكروي في مصر للأبد

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن النتيجة الطبيعية لما حدث من وقوع وفيات في أحداث مباراة فريقه ضد إنبي هو إلغاء النشاط الكروي إلى الأبد.

أحداث ملعب الدفاع الجوي شهدت سقوط ما لا يقل عن 14 ضحية، إثر اشتباكات بين الأمن وجماهير الزمالك.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "حسب وجهة نظرى الشخصية أطالب بإلغاء الكرة المصرية والأهلي والزمالك".

وأضاف "يجب إلغاء نشاط يموت خلال أحد مبارياته نحو 20 فردا".

وأكد أن مجلس إدارة الزمالك سيلاحق من قام بهذه الجريمة.

واستمر " قبل أن نلاحق من قام بهذه الجريمة، على الدولة أن تجمد النشاط الكروي كله وليس الدورى فقط".

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