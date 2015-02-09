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اتحاد الكرة: تجميد عودة الجماهير للمباريات

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اتحاد الكرة: تجميد عودة الجماهير للمباريات اتحاد الكرة: تجميد عودة الجماهير للمباريات

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي، أنه تم تجميد عودة الجماهير للمدرجات، وذلك إثر حادثة ملعب الدفاع الجوي التي شهدت سقوط ضحايا عددهم لا يقل عن 14 حتى الآن.

وكانت مباراة الزمالك وإنبي قد شهدت قبل انطلاقها اشتباكات بين الأمن وجماهير النادي الأبيض، شهدت استخداما كثيفا للقنابل المسيلة للدموع.

وزارة الصحة أعلنت أن الضحايا الذين سقطوا، سقطوا نتيجة التدافع والاختناق من الغاز.

وكان اتحاد الكرة قد قرر بعد التنسيق مع الأمن أن تعود الجماهير إلى مدرجات كرة القدم بعد انقطاع طويل إثر حادثة بورسعيد.

لكن في اليوم الأول فعليا لتطبيق القرار مع حضور جماهير الزمالك، وقعت الفاجعة.

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