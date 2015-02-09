استمرار إزالة المرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح وهدم 313 منزلًا

استمرت أمس عمليات إزالة المرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح بعد إخلائها، وذلك تمهيدًا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مع استمرار عمليات الإخلاء وصرف الإعانات العاجلة والتعويضات، ونقل متعلقات المواطنين إلى مساكن بديلة.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم إزالة وهدم 313 منزلًا من المنطقة حتى الآن، وجارى استكمال الإزالة والهدم لباقي منازل ومباني المنطقة على مسافة 500 متر من المرحلة الأولى السابق إزالتها.

ومن جهة أخرى..استمرت عمليات الإخلاء والنقل إلى مساكن بديلة، ويتم صرف مبلغ 1500 جنيه بصفة عاجلة لكل رب أسرة دعمًا لتأجير مساكن بديلة ولحين صرف التعويضات المالية المقررة مثلما حدث في المرحلة الأولى، كما تم تخصيص عدد 12 سيارة لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم في المرحلة الثانية برفح إلى أي مكان آخر يريدونه مجانًا طبقًا لقرار اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تيسيرًا على المواطنين.

ومما يذكر أيضًا أنه سيتم إزالة وهدم المباني في المرحلة الثانية لمسافة 500 متر من المرحلة الأولى، والتي تم حصرها بعدد 1220 منزلًا تضم نحو 2044 أسرة، حيث يتم صرف التعويضات المالية بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المباني الخرسانية ومبلغ 700 جنيه عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة، مضاف إليهما صرف مبلغ 100 جنيه عن المتر المربع المقام عليه المبنى، ومبلغ 1500 جنيه كإعانة عاجلة لإيجاد مسكن بديل.

ومما يذكر أنه سبق إخلاء المرحلة الأولى لمسافة 500 متر من الحدود الدولية، وتم صرف مبلغ 242 مليون جنيه لعدد 616 مواطنًا كتعويضات عن عدد 837 منزلًا.

> أ ش أ