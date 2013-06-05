رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بمختلف الكليات

تفقد الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، لجان امتحانات التيرم الثانى بعدد من كليات الجامعة يرافقه الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة قاعات الامتحانات ومدى ملائمتها وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات داخل اللجان والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات داخل الكليات.

وقام رئيس الجامعة، باستطلاع آراء الطلاب عن المشكلات التى تواجههم أثناء أداء الامتحانات.

كما أشار الدكتور حسن عتمان إلى توفير كافة الإجراءات التى تهدف إلى راحة الطلاب داخل اللجان، وأن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها لتأمين الامتحانات وكذلك لتأمين مقر الكنترولات المركزية والفرعية، كما تم تخصيص سيارات إسعاف لتقديم الرعاية الصحية الطارئة خلال الامتحانات.

كما تم عقد 26 لجنة خاصة للطلاب داخل الكليات منها (12 لجنة بكلية التجارة – 7 بكلية الحقوق - 4 بكلية الهندسة ولجنة واحدة بكل من كليات التمريض ورياض الأطفال والسياحة والفنادق).