برشلونة يقلص الفارق مع ريال مدريد بفوز مثير على بلباو بخماسية

(إفي): فاز برشلونة على مضيفه أثلتيك بلباو بخمسة أهداف مقابل اثنتين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما الأحد في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

حملت خماسية برشلونة توقيع ليونيل ميسي (ق15) ولويس سواريز (ق26) وأوسكار دي ماركوس في مرماه (ق62) ونيمار (ق64) وبدرو رودريجز (ق86)، بينما سجل ثنائية بلباو ميكيل ريكو مورينو (ق59) وارتيز ادوريز زوبيلديا (ق66).

بدأ أثلتيك بلباو المباراة بضغط متقدم للغاية على برشلونة منذ بداية المباراة، التي ظهرت فيها أبرز ملامح الخطورة بعد مرور سبع دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لأريتز أدوريز.

حاول برشلونة البحث عن حلول عن طريق الأطراف، خاصة الجانب الأيسر للبرسا ولكن ثلاثة لاعبين على الأقل كانوا يضغطون على حامل الكرة مع زيادة لاعب آخر لتعطيل هذه الجبهة.

عبر قلب الملعب حاول برشلونة اختراق دفاعات بلباو من خلال الاستحواذ على الكرة والتمريرات القصيرة، مستغلا انشغاله بالأطراف وضغطه المتقدم للغاية، لتكلل جهوده سريعا بهدف مبكر للنجم ليونيل ميسي من ضربة ثابتة (ق16) من كرة عرضية كاد بلباو يدرك هدف التعادل من رأسية سددها، قبل أن يرد برشلونة بهجمة من قلب الملعب انتهت بعرضية رائعة من ميسي سددها لويس سواريز برأسية تصدى لها الحارس ايرايزوز.

عاقب برشلونة بلباو مجددا من قلب الملعب، شبه الخالي بعد الضغط المتقدم لأصحاب الأرض، بهدف من صناعة ميسي وحمل توقيع سواريز (ق26).

كاد البرسا يسجل الهدف الثالث من كرة حصل عليها الفريق الكتالوني بضغط على المدافعين، لتصل إلى تشافي الذي يرواغ الحارس لكنها تطول منه ليلعبها عرضية يسددها نيمار لتصطدم بأحد مدافعي بلباو.

هيأ مدافع برشلونة بيكيه كرة لأدوريز الذي سددها برأسية رائعة تصطدم بالقائم وتمر سلاما على مرمى كلادويو برافو.

بمرور الوقت تراجع أصحاب الأرض عن الضغط المبكر للغاية اضافة إلى اعادة التمركز في الخط الدفاعي لايقاف خطورة لاعبي البرسا من قلب الملعب، ليميل ميسي نسبيا إلى اليمين وسواريز إلى اليسار للهروب من الدفاع.

سنحت لنيمار فرصة لزيادة غلة البرسا من الأهداف بهجمة مرتدة قادها ميسي ومررها للاعب البرازيلي الذي أهدرها في محاولة للمراوغة (ق43)، قبل أن تصطدم تسديدة قوية لميسي في أحد لاعبي المنافس وتذهب لخارج الملعب، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني استمر ضغط بلباو المتقدم، ولكن بعدد أقل من اللاعبين ليحتفظ بتواجده في منتصف الملعب، لتصبح لأمور أصعب على البرسا، لكن هذا لم يمنعه من الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض في مناسبتين، أهدرهما سواريز وميسي على الترتيب، في ظل مطالب بركلة جزاء لصالح البرغوث في الأخيرة.

أسفر ضغط بلباو عن عدة فرص لم يستفد من أي منها، ولكنه أدرك في هدفه الأول في الدقيقة 59 حمل توقيع مايكل ريكو من متابعة لتسديدة قوية أبعدها برافو في ظل تراخي دفاعي واضح.

الرد جاء سريعا من برشلونة بهدف سجله دي ماركوس بالخطأ في مرماه، لتسديدة من ميسي قدمها له سواريز من عرضية لتصطدم بلاعب اصحاب الارض وتدخل المرمى (ق62)، لكن هذا لم يمنع بلباو من الاندفاع الهجومي الذي استغله البرسا مجددا بهدف لنيمار من تسديدة قوية حول بها عرضية أرضية لميسي (ق65).

واستمرت حالة عدم التركيز مع مدافعي برشلونة، لتكلفهم هدفا ثانيا سجله أدوريز بعد أن تلقى بينية رائعة بين اثنين من مدافعي البرسا (ق66).

ارتفعت معنويات أصحاب الأرض وعاد الضغط المتقدم مع محاولات برشلونة الاحتفاظ بالكرة وتمرير الكرة لتهدئة الأمور وبناء هجمات، أهدر جوردي ألبا أخطرها برأسية تمر بجوار المرمى (ق73).

قام المدرب لويس إنريكي بالدفع بأدريانو كوريا بدلا من داني ألفيش ورافينيا بدلا من تشافي هرناندز.

وحصل جون رودي لاعب بلباو على بطاقة حمراء إثر تدخل عنيف مع ضد سواريز (ق75)، ليتراجع الضغط المتقدم، وتظهر المساحات ويحكم البرسا سيطرته على المباراة، ليضيف هدفا خامسا (ق85) من صناعة سيرجيو بوسكيتس وسجله بدرو رودريجز الذي نزل بديلا للويس سواريز.

وأهدر نيمار فرصة مؤكدة قبل دقائق من انتهاء المباراة بفوز البرسا بخمسة أهداف مقابل اثنين.

بهذه النتيجة، يستغل برشلونة خسارة ريال مدريد المتصدر أمام أتلتيكو مدريد بالأمس برباعية نظيفة، ويضيف ثلاث نقاط إلى رصيده يرتفع بها إلى 53 نقطة، بفارق واحدة عن المتصدر، ويتجمد رصيد بلباو عند 23 نقطة في المركز 13 بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد.