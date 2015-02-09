شرطة دبي تكرم مشرف عمال سلم 50 ألف درهم

كشف العقيد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة المرقبات، عن أن نحو 157 ألف درهم و5 آلاف و420 دولاراً أميركياً و790 يورو عثر عليها من قبل أفراد الجمهور العام الماضي ولم يستدل على أصحابها، وأنه بعد التعميم على تلك المبالغ بـ6 أشهر توضع في خزينة القيادة العامة لشرطة دبي.

وأن الأشياء الأخرى العينية يتم بيعها في مزاد علني بعد أن تتم 6 أشهر على حفظها في قسم المعثورات والأمانات في شرطة دبي، وأنه ضمن المبالغ التي عثر عليها وأعيدت إلى أصحابها 125 ألفاً و250 درهماً، بالإضافة إلى 24 ألف دولار أميركي، و825 يورو خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى كرم مركز شرطة المرقبات التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أمس، مشرف عمال باكستاني الجنسية بعد تسليمه مبلغ 50 ألف درهم إلى المركز بعدما عثر عليه في الرف العلوي لماكينة الصراف الآلي منتصف الأسبوع الماضي.

جهود

وقال العقيد الدكتور عادل السويدي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر المركز لتكريم العامل: «إن جهود شرطة دبي في التوعية والتركيز على تعاون الجمهور تأتي ثمارها عبر نماذج إيجابية تستحق إلقاء الضوء عليها وتكريمها، والتي تتمثل في أمانة هذا العامل، وأنه تم تسجيل 4 قضايا لتعاون الجمهور مع الشرطة خلال العام الماضي منها قضية شخص يمني ألقى القبض على مجرم بعد قيامه بعملية سرقة في الشارع».

تفاصيل

وأشار العقيد السويدي إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية السودانية أكد فيه تعرضه للنشل أثناء تواجده في مقر أحد البنوك لإيداع 150 ألف درهم، وأنه قام بتقسيم المبلغ إلى 3 أقسام كل منها يحتوي على 50 ألف درهم.

وفوجئ بأن الماكينة لا تقبل المبلغ وعندما هم بمغادرة المكان وكانت الساعة الرابعة عصر فوجئ بغياب 50 ألف درهم فاعتقد أنه تعرض للنشل أو السرقة، وفي اليوم نفسه في الساعة الثامنة مساء حضر شخص من الجنسية الباكستانية يدعى محمد عالم 25 سنة، إلى المركز.

وأكد أنه عثر على مبلغ 50 ألف درهم في الرف العلوي لإحدى ماكينات الإيداع وأنه حضر لتسليمه إلى الشرطة، مشيراً إلى أنه في صباح اليوم التالي تم التأكد من رواية مشرف العمال وأن الشخص السوداني تعرض لشبه صدمة أثناء بحثه عن المبلغ وسط ارتباك كبير ما أوهمه أنه تعرض للسرقة وبينت الكاميرات أن الفارق بين تواجد الاثنين في غرفة الصراف 3 دقائق.

وبناء عليه تم تكريمه، مؤكداً أنه على الرغم من كون المشرف عاملاً بسيطاً وراتبه لا يتعدى 3 آلاف و500 درهم إلا أنه فضل إرجاع المبلغ إلى صاحبه الذي أكرمه بمبلغ مالي بالإضافة إلى هدية عينية وشهادة تقدير.

وقال محمد عالم إنه يقيم في الإمارات منذ 8 سنوات وأنه متزوج ولديه طفلان وأنه يصرف من راتبه على أسرته ويعيش سعيداً آمنا في الإمارات ويكن لها الحب الكبير، وأنه من واقع اكرام الدولة له لم يفكر في الإقدام على أخذ أي مال حرام فقام على الفور بتسليم المبلغ إلى الشرطة.

مكافأة موظفة في مقر عملها

فوجئت موظفة من الجنسية الفلبينية بوفد من مركز شرطة المرقبات يزورها في مقر عملها لتسليمها درعاً تكريمية وهدية عينية على أمانتها في تسليم مبلغ مالي عثرت عليه في ماكينة الصراف الآلي في ديرة سيتي سنتر إلى مركز الشرطة يوم رأس السنة الميلادية.

وقال العقيد عادل السويدي إن الواقعة تعود إلى تاريخ 31 ديسمبر 2014 عندما حضرت فتاة فلبينية تعمل في شركة سياحة تدعى جيان اسبرينا، إلى مركز شرطة المرقبات وبحوزتها 4 آلاف و300 درهم أكدت أنها عثرت عليها في ماكينة الصراف الآلي أثناء توجهها لسحب مبلغ من حسابها وأنها حاولت العثور على صاحبها ولكنها فشلت فتوجهت إلى مركز شرطة المرقبات وسلمت المبلغ.

وأشار العقيد السويدي إلى أنه بتاريخ 15 يناير 2015 تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بأن البنك أرسل له رسالة بسحب مبلغ 4 آلاف و300 درهم من حسابه، مؤكداً أنه قام بالفعل بعملية السحب إلى أن المبلغ لم يخرج من الماكينة، وبالربط بينهما تبين أن الماكينة تأخرت في إخراج المبلغ بعد مغادرة صاحبه وأنه أثناء توجه الفتاة الفلبينية إلى الماكنية عثرت عليه وقدمته للشرطة.