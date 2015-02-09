قوة الإمارات الجوية بالأردن جاهزة للعمل

أعلن العقيد الركن طيار سعيد حسن قائد قوة الإمارات الجوية في الأردن أن سرب الطائرات المقاتلة «إف 16» من القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات، التي وصلت الأردن أمس، جاهزة لتنفيذ أية مهام تطلب منها وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية. وأشار إلى أن وجود القوة في الأردن يأتي بهدف دعم الجيش الأردني في محاربته تنظيم داعش الإرهابي وتقديم جميع أشكال الدعم العملياتي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها دولة الإمارات إلى جانب بلاده. وأضاف: «لقد قاتلنا جنباً إلى جنب في أماكن كثيرة، وهذا ليس بغريب عنهم، جنود ونشامى جيش دولة الإمارات سيعملون مع أشقائهم الأردنيين».

وأعلن سلاح الجو الأردني أمس تدمير 20 % من قدرات تنظيم داعش منذ بدء حملة التحالف الصيف الماضي. وأضاف أنه تم تدمير 56 هدفاً للتنظيم خلال 72 ساعة. وأردف أن مجموع ما تم قتله من مجرمي داعش تجاوز سبعة آلاف مجرم منذ بداية مشاركة الأردن في الحملة.